Inter goleia o Boavista-RJ e pega surpresa do Pará nas oitavas da Copa SP

O Internacional enfrentou o Boavista-RJ, neste sábado, pela terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior e, sem maiores dificuldades, conseguiu uma vitória por goleada de 5 a 1 para garantir a sua vaga nas oitavas de final do torneio. O jogo aconteceu no estádio Breno Ribeiro do Val, em Osvaldo Cruz (SP).

O time gaúcho já tem adversário definido para a próxima fase: a Desportiva Paraense-PA, que mais cedo havia derrotado o Penapolense-SP por 1 a 0 e vem surpreendendo na competição de base mais importante do Brasil.

O Internacional começou o jogo tomando a iniciativa e foi recompensado com o primeiro gol já aos 13 minutos, com Richard cobrando pênalti. O Boavista não se recompôs e o time colorado marcou mais um aos 24, com Brenner escorando para as redes, dificultou a vida do rival.

Entretanto, para dar um pouco mais de emoção ao jogo, o clube do Rio de Janeiro descontou para 2 a 1 aos 43 minutos, quando Hugo apareceu para empurrar para o gol. O confronto foi para o intervalo com apenas um gol de diferença no placar.

No segundo tempo, até que o Boavista voltou a campo partindo para cima em busca do empate, mas não conseguiu aproveitar as chances. No momento em que o rival pressionava, Vinícius recebeu livre e marcou o terceiro do Inter nacional.

Após o gol, o Boavista se desorganizou em campo e abriu espaço para o Internacional criar. Aos 33 minutos, Alan também apareceu livre e fez 4 a 1. Para fechar a conta, Jesus ainda pegou rebote aos 38 e fez o quinto dos gaúchos.

Além de Internacional e Desportiva Paraense, outros cinco clubes também estão confirmados nas oitavas de final da Copa São Paulo. São eles: Atlético Paranaense, Cruzeiro, Santos, Vitória e Londrina.