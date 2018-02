Inter goleia o Torino e abre 5 pontos de vantagem no Italiano

A Inter de Milão deu mais uma vez provas de sua força no Campeonato Italiano ao golear o Torino por 4 a 0 pela 15ª rodada da competição, que também viu o tropeço da Roma, que não saiu de um empate de 1 a 1 com o Livorno. Veja também: Classificação / Calendário / Resultados Apesar do retorno de Milan e Juventus para a primeira divisão a Inter dá sinais de que deseja repetir a campanha da última temporada, na qual não encontrou adversário a altura em sua caminhada rumo ao título. Após os resultados deste domingo, o time de Milão abriu cinco pontos de vantagem sobre a segunda colocada Roma. Além disso, a Inter já somou 11 triunfos, nenhuma derrota, o ataque mais positivo (33 gols) e a defesa menos vazada (oito gols). A Inter de Milão vem realizando esta bela campanha apesar dos vários desfalques no setor no meio-campo. No confronto deste domingo, a Inter demorou um pouco para mostrar sua força e o Torino chegou a ter uma chance muito clara de abrir o placar com o atacante italiano Ventola aos 25 minutos do primeiro tempo. Porém, quem abriu o placar foi o líder do Italiano, em cobrança de pênalti do sueco Zlatan Ibrahimovic aos 37 minutos da etapa inicial. A Inter ampliou o placar apenas aos 5 minutos do primeiro tempo com o argentino Julio Cruz. Dois minutos depois o chileno Luis Jiménez acertou um belo chute cruzado da entrada da área para ampliar para 3 a 0. O quarto gol do time de Milão saiu apenas aos 31 da etapa final, com gol de cabeça do colombiano Córdoba. Estes três pontos permitiram que a Inter se tornasse ainda mais líder da competição, principalmente após o tropeço da Roma diante do Livorno. Mesmo contando com o artilheiro Totti, a equipe da capital italiana só conseguiu vencer o goleiro adversário aos quatro minutos do primeiro tempo com o volante De Rossi. No entanto, dois minutos mais tarde o atacante espanhol Tristán deixou tudo igual ao vencer o goleiro brasileiro Doni com um chute cruzado. Quem também não teve vida fácil foi a Juventus, que apenas aos 41 minutos do segundo tempo alcançou a vitória de 1 a 0 sobre o Atalanta. O triunfo foi garantido com uma pancada de 25 metros do meia tcheco Pavel Nedved. Já a revelação Udinese continua jogando bem e bateu a Sampdoria por 3 a 2 em casa com um gol de Di Natale e outros dois de Quagliarella. Pela Sampdoria o destaque foi o atacante Cassano, que apesar de não ter balançado as redes sofreu um pênalti, com o qual Bellucci fez o seu, e realizou uma excelente jogada, que acabou em gol de Maggio. Na luta contra o rebaixamento o Empoli goleou o Cagliari por 4 a 1 com quatro gols do jovem Nicola Pozzi, enquanto o Siena bateu o Genoa por 3 a 1. A 15.ª rodada do Campeonato Italiano será encerrada com a partida entre Napoli e Parma, que acontece mais tarde. Já o confronto entre Reggina e Milan foi adiada por causa da participação do time de Kaká do Mundial de Clubes da Fifa. Na última partida do dia, o Napoli bateu o Parma por 1 a 0 com um gol do atacante uruguaio Marcelo Zalayeta. Zalayeta, que foi contratado junto à Juventus de Turim, marcou o gol da vitória de sua equipe aos 18 minutos do primeiro tempo. Com esta vitória o Napoli entra firme na briga por uma vaga para a Copa da Uefa. Veja os resultados da rodada: Domingo, dia 9 Empoli 4 x 1 Cagliari Genoa 1 x 3 Siena Inter de Milão 4 x 0 Torino Juventus 1 x 0 Atalanta Livorno 1 x 1 Roma Udinese 3 x 2 Sampdoria Napoli 1 x 0 Parma Sábado, dia 8 Lazio 2 x 0 Catania Palermo 2 x 0 Fiorentina