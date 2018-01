Inter goleia Portuguesa Santista A Inter de Limeira goleou a Portuguesa Santista neste domingo por 4 a 0 pelo Campeonato Paulista da Série A1. Esta foi a terceira vitória consecutiva do time limeirense na competição, todas desde que o técnico Luiz Carlos Ferreira assumiu o comando do time. Com um futebol envolvente, a Inter de Limeira partiu para cima e abriu o placar logo aos dois minutos, com o atacante Paulinho. Aos dezenove minutos o zagueiro Marcelo Heleno, de cabeça, fez o segundo e fechou o placar em 2 a 0 no primeiro tempo. Na segunda etapa, disputada debaixo de chuva, a pressão da Inter continuou, chegando a perder muitos gols. Mas marcou o terceiro aos 13 minutos, com Lúcio. O quarto gol foi de Vítor Hugo, aos 35 minutos. Com a vitória a Inter chegou aos 14 pontos e está empatada com Mogi Mirim, Gurani e União São João, mas ainda próximo da zona de rebaixamento. Já a Portuguesa Santista, com 17 pontos, continua em situação tranqüila.