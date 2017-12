Inter goleia Santos e continua na briga O Inter insiste em estragar a festa antecipada pelo título corintiano. Mesmo pressionado pela vitória do Corinthians sobe o Coritiba, o time gaúcho não teve dificuldades para golear o Santos por 4 a 0, neste domingo, no Estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul, com portões fechados. Os gols foram de Alex (dois) e Rafael Sóbis (também dois). Com seu resultado e a derrota do Fluminense para o Vasco, o Inter isolou-se na vice-liderança com 71 pontos, seis a menos que o Corinthians. O Santos permanece em oitavo lugar, com 54. Sorte dos torcedores do Santos que a derrota foi com os portões fechados. A má vontade mostrada por todos os jogadores ? e não foi apenas ontem ? chamou a atenção. Apenas olharam o adversário jogar, e sequer reagiam às ordens do técnico Nelsinho Baptista. Nos dois últimos jogos, o time levou 11 gols. E foi a quarta derrota consecutiva, o que deixa o Santos na oitava colocação com 55 pontos. Na quarta-feira enfrenta o Paraná, no Pacembu. O Inter, que ainda sonha com o título, tem 71 pontos, em segundo, e recebe o Brasiliense no Beira-Rio. O Inter entrou pressionado pela vitória do Corinthians sobre o Coritiba. Apenas um resultado positivo evitaria que a vantagem do líder (seis pontos) ficasse ainda maior. O Santos, já sem aspirações no Campeonato Brasileiro, jogava para que o técnico Nelsinho Bapstista observasse o elenco, projetando a próxima temporada. A falta de torcida desanimou os jogadores das duas equipes. Nos primeiros 20 minutos, não houve nenhuma jogada mais perigosa. Um jogo monótono e sonolento. Tanto o Santos quanto o Inter buscavam as laterais como alternativa para atacar. De um lado, Zé Leandro, substituto de Paulo César. Do outro, Alex, lateral-esquerdo do time gaúcho. Aos 25, o lateral-direito santista cruzou. Geílson escorou, mas errou a pontaria e a bola passou longe do gol de Clemer. Foi o primeiro lance do Santos. Mauro, que assumiu a vaga de Saulo, ainda não havia sido exigido. Quando foi, decepcionou. Aos 27 minutos, Fernandão foi lançado, ganhou a disputa com Luiz Alberto, mas foi puxado pelo zagueiro. Falta na entrada da área. Alex bateu rasteiro. A bola ia na direção do goleiro santista, mas ele aceitou. Falha clamorosa: 1 a 0 Inter. Com o gol, a equipe comandada por Muricy Ramalho ficou mais à vontade na partida. O desânimo do Santos mostrado na goleada sofrida para o Corinthians (7 a 1), na semana passada, tomou conta dos jogadores, mais uma vez. Giovanni, o craque do time, esteve muito apagado. Apareceu apenas em dois lances. Em um chute sem nenhuma direção e uma jogada com Rafael Sobis, dentro da área do Santos, que contou também com a colaboração de Luiz Alberto. Em tarde nada feliz, o zagueiro derrubou o atacante do Inter. Pênalti que Alex não desperdiçou, aos 36 minutos. No segundo tempo, o Santos voltou com duas alterações. Luciano Henrique no lugar de Giovanni e Zé Elias ? que pouco depois saiu machucado mais uma vez ? entrou na vaga de Fabinho. Se nos primeiros 45 minutos a equipe estava desanimada, ficou pior. Ainda perdeu Kléber, mais uma vez expulso. Se contra 11 estava fácil, contra 10 ficou um passeio. E Rafael Sóbis aproveitou, marcando dois gols e chegando a 19. O Santos reza para o campeonato acabar logo.