Inter humilha o Vasco, goleia por 6 a 0 e afunda cariocas na crise

O Vasco conheceu o fundo do poço. Lanterna do Campeonato Brasileiro, há oito jogos sem vencer na competição, o time carioca sofreu nesta quarta-feira a sua pior derrota no ano. Levou incontestáveis 6 a 0 do Internacional, em Porto Alegre, pela 22.ª rodada. Assim, já são sete jogos sem ao menos marcar um gol.

Faltando 16 rodadas para o final do Brasileirão, o Vasco soma 13 pontos, apenas. Se quiser atingir os 45 pontos que costumam ser necessários para fugir do rebaixamento, precisa vencer pelo menos 10 jogos até o final da competição. Uma meta e tanto para quem ganhou apenas três até aqui.

Nesta quarta, jogando em casa, o Inter abriu o placar logo aos 10 minutos. Alex cobrou falta e levantou a bola no primeiro poste para Ernando se adiantar ao goleiro Jordi e marcar de cabeça. Dando o ritmo de jogo, o time gaúcho ampliou aos 39. Em bela triangulação, Vitinho lançou Eduardo Sasha, que chutou cruzado e fez.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A equipe colorada não contava com Alisson, na seleção brasileira, e D''Alessandro, suspenso. Por isso os 2 a 0 já pareciam de bom tamanho. Mas, no segundo tempo, o time da casa arriscou. Aos 8, Alex recebeu pela esquerda, cruzou para área e, bem colocado, Lisandro López chutou para dentro.

E a equipe gaúcha ficou à vontade. O Vasco ainda se recuperava do terceiro gol quando tomou mais um. Aos 12, Valdívia dominou pela direita e soltou uma bomba no ângulo de Jordi. Cinco minutos depois, foi a vez de Nilton fazer o dele, de voleio.

Como se não bastasse, aos 46 o Inter fez mais um. Em cobrança perfeita de falta, Anderson mandou para a área e Lisandro López marcou de cabeça. O argentino foi único a fazer dois gols no jogo. Ernando, Nilton, Sasha e Valdivia fizeram um cada.

Com 31 pontos, o Internacional é provisoriamente o oitavo colocado. No sábado joga contra o São Paulo, às 19h30, no Morumbi. No mesmo horário, o Vasco recebe o Atlético-MG.

FICHA TÉCNICA:

INTER 6 X 0 VASCO

INTER - Muriel; William, Paulão, Ernando e Geferson; Rodrigo Dourado, Nilton, Alex (Anderson) e Valdívia (Rafael Moura); Eduardo Sasha e Vitinho (Lisandro López). Técnico - Argel Fucks.

VASCO - Jordi; Serginho (Bruno Ferreira), Rodrigo, Luan, Cristiano; Guiñazu, Julio dos Santos, Andrezinho (Riascos) e Nenê; Jorge Henrique e Rafael Silva. Técnico - Jorginho.

GOLS - Ernando, aos 10, e Eduardo Sasha, aos 39 minutos do primeiro tempo; Lisandro López, aos 8 e aos 46, Valdívia, aos 12, e Nilton, aos 17 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Ricardo Marques Ribeiro (MG).

CARTÕES AMARELOS - Vitinho e Nilton (Inter).

RENDA - R$ 309.000,55.

PÚBLICO - 12.896 pagantes.

LOCAL - Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).