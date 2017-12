Inter inaugura novo tipo de mala preta A guerra deflagrada entre Corinthians e Internacional na reta final do Campeonato Brasileiro ganhou um novo capítulo nesta terça-feira e, mais uma vez, fora de campo. Inconformada com a decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) - que manteve a anulação dos 11 jogos apitados por Edilson Pereira de Carvalho - a diretoria do clube gaúcho teria partido para uma solução alternativa e inusitada. De acordo com especulações surgidas hoje, o clube gaúcho estaria oferecerendo prêmio extra aos jogadores do Goiás para cada gol que a equipe marcar no Corinthians, na partida de domingo. Para ser campeão, o Inter precisa não apenas vencer o Coritiba fora de casa, como tirar um saldo de 5 gols em favor dos paulistas. A estratégia, claro, é desmentida pela diretoria gaúcha. ?Isso não é verdade. O Inter não se presta a este tipo de negociata?, disse hoje, o 2º vice-presidente do Inter, Mário Sergio Martins. O dirigente credita esse tipo de comentário ao folclore do futebol brasileiro. ?Se nós fizermos uma retrospectiva, vamos concluir que esse tipo de boato sempre surge em momentos decisivos?, argumenta. ?Nós sabemos também que há abnegados, torcedores que gostam tanto do clube, que muitas vezes podem oferecer um presentinho ou outro, mas isso não faz parte do Inter. E nenhum movimento deste tipo está ligado à diretoria do clube?, garantiu. As especulações desta semana foram alimentadas por um episódio ocorrido na semana passada, quando o presidente do Inter, Fernando Carvalho, admitiu ter conversado por telefone com o vice-presidente da Ponte Preta, Marco Antônio Eberlin, alguns dias antes do jogo decisivo contra o Corinthians. A conversa entre eles, irritou os dirigentes corintianos, que viram algo de suspeito no contato. ?O nosso presidente realmente falou com a direção da Ponte, mas apenas para saber se existia a possibilidade de eles jogarem com time misto contra o Corinthians. Nada além disso?, explicou. No dia 4 de novembro, o Corinthians foi acusado de usar a chamada mala preta. Logo depois da derrota do Inter para o Paraná, Fernando Carvalho acusou. ?Em Cascavel, recebi a informação segura de que cada jogador do Paraná embolsou R$ 2 mil extras do Corinthians?, disse. JUSTIÇA - O vice-presidente do Inter reiterou hoje que o clube vai recorrer à Justiça Comum contra a anulação dos 11 jogos, assim que estiveram esgotadas todas as instâncias da esfera esportiva. De acordo com Mário Sergio Martins, o clube vai apelar, mesmo na hipótese de o Inter terminar o Brasileiro com 4 ou mais pontos atrás do Corinthians - o clube paulista ganhou quatro pontos com os jogos remarcados e lidera o campeonato por conta disso. ?Nós vamos recorrer à Justiça Comum independentemente do que acontecer (no campeonato). Nós estamos convencidos que a decisão do STJD penalizou o futebol brasileiro?, concluiu.