Inter já está no Chile para jogo da Sul-Americana

Para isso, o Internacional terá que superar a pressão do torcedor do Universidad de Chile. Com o Estádio Nacional fechado para obras, a partida foi marcada para o Estádio Santa Lucia, do Unión Española, que tem capacidade para 20 mil torcedores e deve estar lotado.

Outra preocupação do Internacional é com o frio de Santiago. A previsão é de que a temperatura não passe além dos 10º C. Mas ao menos não existe possibilidade de chuva para o momento da partida, que será disputada a partir das 21h50 (horário de Brasília) de quarta-feira.