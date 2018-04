Inter já mira próximo jogo após perder chance de liderar

Após perder de 3 a 2 para o Cruzeiro, no Estádio Beira-Rio, e desperdiçar a chance de assumir a liderança do Campeonato Brasileiro, os jogadores do Internacional evitaram ficar lamentando o fato e fizeram questão de enfatizar que o time segue vivo na briga pelo topo da tabela. A equipe está empatada com o São Paulo, com 43 pontos, apenas um atrás do líder Palmeiras.

O time gaúcho terá a chance de assumir o topo provisório no próximo sábado, quando enfrentará o Vitória, em Salvador, pela 25.ª rodada da competição nacional. "Temos que esquecer esse jogo e pensar no próximo", afirmou o atacante Marquinhos após a derrota para o Cruzeiro em Porto Alegre.

"Assim é o futebol, ainda falta muito", reforçou o volante Guiñazu, lembrando que o Internacional ainda terá várias chances de buscar o topo e o título do Brasileirão em seguida. "Cedemos o contra-ataque para eles (jogadores do Cruzeiro), o que foi fatal para nós. Seguimos vivos, apesar disso", analisou o zagueiro Fabiano Eller.

Já o técnico Tite admitiu que o Internacional não fez uma boa partida no último domingo e que o adversário foi superior na hora de definir as jogadas. "O Cruzeiro teve mais qualidade nas finalizações. Foi um jogo no qual os sistemas ofensivos levaram vantagem sobre as defesas. Não conseguimos manter o equilíbrio das últimas partidas", avaliou o treinador, que não poderá contar com o volante Magrão, punido com o terceiro cartão amarelo, no duelo de sábado, contra o Vitória.