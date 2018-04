Inter: Joel joga futuro nesta quarta O Internacional estréia na Copa Sul-Americana, nesta quarta-feira, contra o Figueirense, em Florianópolis, como se estivesse num jogo decisivo. Uma vitória pode apaziguar a torcida, descontente com a recente série de maus resultados no campeonato brasileiro, e manter o técnico Joel Santana no cargo. Uma derrota tende a levar o clube a uma crise, na qual a demissão do treinador seria o desfecho mais provável. Em meio à turbulência, o ameaçado Joel Santana tem só um problema para montar o time. O zagueiro Vinícius, contundido, não participa do jogo. A substituição vai mexer em duas posições. O volante Sangaletti vira zagueiro e deixa uma vaga no meio-de-campo para Labarthe jogar. Sem um título importante desde 1992, quando ganhou a Copa do Brasil, o Internacional que ir longe na Sul-Americana e joga a competição com seus titulares. Também está de olho nos prêmios de US$ 700 mil.