Inter joga clássico pela liderança A Internazionale precisa da vitória no clássico deste domingo contra a Lazio, em casa, para terminar na frente o primeiro turno do Campeonato Italiano. O bom astral dos milaneses não é abalado nem pela contusão de Ronaldo, que deve voltar no próximo fim de semana. O técnico Héctor Cúper terá o reforço do zagueiro Zanetti e de Vieri, que já fez 11 gols. "Este pode ser o grande ano da Inter, mas não devemos nos iludir se ganharmos o título de inverno para não nos perdermos pelo caminho", afirmou Ronaldo. A Inter tem 34 pontos e está ameaçada pela Roma, que soma 33 e recebe o Torino. Os dirigentes romanos estão fazendo promoção para atrair ainda mais os torcedores ao Estádio Olímpico. Quem pagar ingressos com o euro, receberá um desconto no valor do bilhete. O setor mais barato, por exemplo, custa 42 mil liras, mas quem desembolsar o euro pagará o equivalente a 40.661 liras. O Chievo Verona também luta pelo primeiro lugar. Tem 29 pontos, mas fez um jogo a menos que seus rivais, e vai enfrentar a Atalanta, em Bérgamo. Outros jogos: Bologna x Brescia, Fiorentina x Perugia, Juventus x Udinese, Veneza x Parma e Verona x Piacenza.