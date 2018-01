Inter joga com Udinese para abafar crise A Inter tenta abafar crise, no jogo que faz com a Udinese, amanhã, no Estádio Giuseppe Meazza, pelas quartas-de-final da Copa Itália. A equipe milanesa vai mal das pernas no Campeonato, o que provocou a demissão do presidente Massimo Moratti. Na Copa, empatou por 0 a 0 em Údine, na semana passada, e tem a obrigação de vencer para seguir adiante. Empate sem gols leva a decisão da vaga para os pênaltis. A Udinese se classifica com empate com gols. A Juventus recebe o Perugia, no Estádio Delle Alpi, e lhe serve empate, já que venceu por 2 a 1, no campo do adversário. A Lazio fez sua parte, ontem, e garantiu presença na semifinal, ao fica no 1 a 1 na visita ao Parma. Os romanos haviam vencido o confronto de ida por 2 a 0. Quinta-feira, jogam Roma x Milan (1 a 2).