Inter joga com vantagem para ir à final Internacional e São Gabriel decidem uma das vagas para a final do Campeonato Gaúcho nesta quarta-feira, às 20h30, no Beira-Rio. Por ter vencido o primeiro jogo por 1 a 0, na semana passada, o Colorado tem a vantagem de poder até perder pelo mesmo placar. O técnico Muricy Ramalho só tem uma dúvida. É saber se Cleiton Xavier, em tratamento, estará recuperado de uma lesão. Se puder jogar, o meia entrará no lugar de Sangaletti ou de Diego. Obrigado a marcar dois gols para alcançar pelo menos uma vitória por 2 a 1, o São Gabriel vai jogar no ataque. O técnico Bagé vai tirar o zagueiro Márcio Muniz para escalar o meia Tiago Régis. O outro finalista será conhecido no estádio Sady Schmidt, em Campo Bom, onde 15 de Novembro e Juventude jogam também às 20h30. A vantagem é do time local, que se classifica até repetindo o empate de 2 a 2 do primeiro jogo. O Juventude precisa da vitória por qualquer placar. Empate também pode servir, desde que o time marque pelo menos três gols.