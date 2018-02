Inter joga de olho na Liga dos Campeões Longe da briga pelo título italiano ? tem 14 pontos a menos que os líderes Milan e Juventus ?, a Inter de Milão enfrenta a Lazio neste sábado, em Roma, com dois objetivos: manter-se na zona de classficação para a Liga dos Campeões (está em quarto lugar) e ganhar moral para o jogo de terça contra o Porto, em Milão, que valerá uma vaga nas quartas-de-final da principal competição interclubes da Europa. Com certeza o técnico Roberto Mancini, da Inter, não viverá momentos tranqüilos no Estádio Olímpico. Ele dirigiu a Lazio na temporada passada e já sabe que será muito vaiado quando entrar em campo. Ele confirmou a escalação do argentino Julio Cruz no ataque ao lado de Adriano, já que Vieri ainda se recupera de uma lesão muscular. Na outra partida deste sábado, o Lecce receberá a Fiorentina.