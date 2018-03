Inter joga desfalcada na Copa da Uefa A Inter de Milão terá muitos desfalques no jogo desta quinta-feira contra o Olympique de Marselha, fora de casa, pela rodada de ida das quartas-de-final da Copa da Uefa. Por contusão ou suspensão, o técnico Alberto Zaccheroni não poderá escalar o goleiro Toldo, os meias Recoba e Stankovic e o atacante Adriano. Ganhar a Copa da Uefa é o que de melhor pode acontecer para a Inter neste fim de temporada. O time há muito tempo não tem chance de sonhar com o título italiano, fracassou na Copa da Itália e luta com Lazio e Parma pelo quarto lugar no campeonato, o que dá direito a uma vaga na próxima Liga dos Campeões. Na Escócia, o Celtic receberá o Villarreal e defenderá uma impressionante invencibilidade de 76 partidas em seu estádio. O Valencia, que está a um ponto do Real Madrid no Campeonato Espanhol, jogará fora de casa contra o Bordeaux. Ricardo Oliveira começará jogando no ataque. A outra partida do dia será jogada na Holanda, entre PSV Eindhoven e Newcastle.