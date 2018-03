Inter joga desfalcado em Fortaleza O Internacional não terá quatro titulares, neste sábado, diante do Fortaleza, na capital cearense, pelo Campeonato Brasileiro. Responsáveis por quase todas as jogadas que resultam em gols do time, o volante Flávio e o armador Daniel Carvalho estão suspensos, enquanto o centroavante Nilmar viajou com a seleção sub-23. O experiente zagueiro André Cruz, machucado, também não joga. Em compensação, os alas Gavilan e Edu Silva estão de volta. O técnico Muricy Ramalho já definiu o time, com Vinícius na zaga, Geninho como volante, Cleiton Xavier como armador e Jéfferson Feijão no ataque. A ordem é marcar forte para deixar o Fortaleza, que não ganha há cinco jogos, nervoso, e buscar a vitória no contra-ataque. O Internacional é quarto colocado na classificação, com 30 pontos, e luta para se aproximar do Cruzeiro, que lidera com 34.