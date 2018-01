Inter joga embalado no Beira-Rio Depois da vitória frente ao Rosário Central, na quinta-feira, na Argentina, o Internacional volta embalado à disputa do Campeonato Brasileiro. Se o time gaúcho vencer o Atlético-PR em casa, neste domingo, às 16h, e contar com um tropeço do Fluminense, pode ser líder da competição. Para a partida contra os paranaenses, o técnico Muricy Ramalho não poderá escalar o atacante Fernandão, que sofreu um entorse no tornozelo no jogo contra o Rosário Central e ficará em recuperação por três semanas. Embora o treinador não tenha confirmado seu substituto, Gustavo deve formar a dupla de ataque com Rafael Sóbis. Os dois novos contratados do time, o meia Márcio Mossoró e o atacante colombiano Wason Renteria, estarão à disposição de Muricy. No entanto, devem iniciar a partida no banco de reservas.