Inter joga mal e empata com a Ponte Mesmo jogando mal, o Internacional empatou por 1 a 1 com a Ponte Preta neste domingo à tarde, em Porto Alegre, em sua estréia no Campeonato Brasileiro. O jogo, de baixa qualidade técnica, mostrou que o Inter precisa melhorar muito para conseguir alguma na competição. No meio da semana, foi eliminado pelo Remo na Copa do Brasil e, neste domingo, o time totalmente anulado pela boa marcação do adversário, praticamente não teve chances de gol. O resultado, reconhecido como injusto até pelo presidente do Inter, Fernando Carvalho, ao final da partida, foi totalmente dominado pela Ponte Preta. O clube de Campinas soube aproveitar bem as falhas no meio-campo e defesa do Inter e, aos 16 minutos do primeiro tempo fez 1 a 0. Adrianinho dominou a bola no meio-campo, lançou para Luizinho Vieira que chutou para defesa parcial de Clemer. No rebote, Jean, livre, tocou para as redes. Depois disso, o Inter, mesmo incentivado pela torcida, não conseguia chegar com perigo ao gol de Alexandre Negri. Todas as jogadas de ataque, invariavelmente, terminavam com o domínio da defesa da Ponte Preta, onde Gabriel e Rodrigo tiveram grandes atuações. No segundo tempo, quando se pensava que tudo ia melhorar, o Inter continuou mal. A Ponte, sentindo mau momento do Inter, continuava melhor. Tanto que o gol de empate do Inter só foi sair aos 41 minutos, através do garoto Diego que chutou em cima de Gabriel. A bola bateu no zagueiro e desviou de Alexandre Negri. O resultado foi reconhecido como injusto até pelo técnico do Inter, Muricy Ramalho: "Hoje foi o jogo em que ganhamos um ponto. Temos que reconhecer que jogamos muito mal e não tivemos qualidade para reverter o resultado". Ficha Técnica - Inter 1 x 1 Ponte Preta. Gols: Jean, 16 m. 1tempo. Diego, 41 m. 2 tempo Inter - Clemer; Wilson, Fernando Cardozo e André Cruz (Thiago Mattos); Cleiton Xavier, Flávio (Nilmar), Gavilán e Edu Silva; Diego, André e Daniel Carvalho (Luiz Muller). Técnico: Muricy Ramalho. Ponte Preta - Alexandre Negri; Luciano Baiano, Gabriel, Rodrigo e Alan; Roberto, Piá (Ângelo), Adrianinho e Jean; Luizinho Vieira (Vaguinho) e Sérgio Alves. Técnico: Abel Braga. Juiz - Carlos Jack Magno (PR). Cartão amarelo: Wilson, Cleiton Xavier (I); Sérgio Alves, Roberto, Alan (PP) Cartão Vermelho: Clemer e Cleiton Xavier (I), Rodrigo (PP). Renda - R$ 54.917,00 Público - 8.442 Local - Beira-Rio, Porto Alegre.