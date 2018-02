Inter joga mal e perde novamente pelo Campeonato Gaúcho O Inter, com um time reserva e totalmente desentrosado, deu vexame e perdeu por 3 a 1 pelo Santa Cruz, neste domingo, no estádio dos Plátanos, em Santa Cruz do Sul, pela terceira rodada do Campeonato Gaúcho. Com isso, continuou com apenas um ponto ganho, em oitavo lugar na classificação do Grupo 1. A liderança é da Ulbra, com nove pontos, que venceu o Juventude por 2 a 1, de virada, em Canoas. Mesmo jogando com três zagueiros e dois volantes, o Inter foi presa fácil para o entrosado Santa Cruz que, mesmo assim, só fazer 1 a 0 aos 34 minutos, com Adão, após troca de passes entre Odair e Jé. O mesmo Adão, aos 43, ampliou para 2 a 0, aproveitando-se de uma indecisão entre o goleiro Renan e o zagueiro Danny Moraes. No segundo tempo, disposto a descontar, o Inter veio com Martin em lugar de Mossoró no ataque. No entanto, o Santa Cruz, num rápido contra-ataque fez 3 a 0 com Rodrigo Gasolina aos seis minutos. O Inter, que continuou jogando mal, só foi marcar o seu gol aos 36 minutos, com Gustavo, de cabeça, que criticou o seu próprio time ao final do jogo: "Perdemos porque não jogamos absolutamente nada". CAMPEONATO GAÚCHO 3.ª rodada Santa Cruz 3 x 1 Internacional Ulbra 2 x 1 Juventude Caxias 3 x 0 15 de Novembro Guarani 2 x 1 São José-POA Glória 3 x 3 Gaúcho Novo Hamburgo 2 x 3 Guarany Brasil 0 x 1 Esportivo Classificação: Grupo A 1.º - Ulbra, 9 pontos, 4 de saldo, 6 gols pró; 2.º - Juventude, 6, 2 de saldo, 5 gols pró; 3.º - Guarany, 6; 4.º - Santa Cruz, 3, 2 de saldo; 5.º - Glória, 2, -1 de saldo, 7 gols pró; 6.º - Novo Hamburgo, 2, -1 de saldo, 3 gols pró; 7.º - Gaúcho, 1, -1 de saldo, 6 gols pró; 8.º - Veranópolis, 1, -2 de saldo, 2 gols pró; 9.º - Internacional, 1, -4 de saldo, 2 gols pró; Grupo B 1.º - Grêmio, 9, 8 de saldo; 2.º - Caxias, 9, 7 de saldo; 3.º - Esportivo, 6, 1 de saldo; 4.º - São José-CS, 3, -1 de saldo; 5.º - São Luiz, 3, -2 de saldo; 6.º - Brasil, 1, -1 de saldo; 7.º - 15 de Novembro, 1, -7 de saldo; 8.º - São José-POA, 0, -3 de saldo; 9.º - Guarani-VA, 3, -2 de saldo. Atualizado às 21h55