Inter joga mal fora de casa e perde para o Brasil de Pelotas no Gaúcho

O Internacional conheceu na tarde deste domingo a sua segunda derrota no Campeonato Gaúcho ao perder para o Brasil de Pelotas pelo placar de 1 a 0, em partida realizada no estádio Bento Freitas, em Pelotas (RS), pela quinta rodada. O único gol do duelo foi marcado por Itaqui.

Com o resultado, o Inter se distanciou das primeiras posições e ficou estacionado com nove pontos na tabela de classificação, contra 13 da equipe de Pelotas, ainda invicta.

Comandado por Odair Hellmann, foi facilmente dominado pelo Brasil, se mostrando muito abaixo do que é esperado, tanto que por muito pouco não sofreu o gol logo no minuto inicial. Luiz Eduardo driblou Danilo Silva e cruzou na medida para Éder Sciola. O meia chutou para defesa de Marcelo Lomba.

A resposta do Inter só veio com Roger. O atacante recebeu de Patrick e soltou a bomba na finalização, mas parou em Marcelo Pitol. A situação do time colorado, no entanto, se complicou ainda mais aos 33 minutos. Ruan fez falta em Toty, recebeu o segundo cartão amarelo e consequentemente o vermelho.

Sete minutos após ficar com um atleta a menos, o Internacional levou o gol. Toty recebeu dentro da área e tomou um tranco de Danilo Silva. O árbitro ia assinalar o pênalti, mas deixou o lance seguir e acabou vendo o chute de Itaqui, que pegou de fora da área para fazer 1 a 0.

No segundo tempo, o Brasil começou a administrar o jogo, com a clara intenção de não deixar o Internacional criar. A tática deu resultado, o time da capital não conseguia chegar com perigo, enquanto a equipe de Pelotas só não fez o segundo porque Lomba realizou um "milagre" no arremate de Itaqui.

A equipe de Pelotas ainda perdeu Leandro Camilo, expulso após cometer falta em Charles, mas conseguiu segurar o Internacional e conquistou três pontos preciosos em termos de classificação.

Na próxima rodada, o Inter faz o clássico diante do Grêmio no domingo, às 11h, no Beira-Rio. No mesmo dia, o Brasil visita o São Paulo no estádio Aldo Dapuzzo.