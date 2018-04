Inter joga no ABC paulista e quer se aproximar da ponta O Internacional pode ficar numa situação confortável no Campeonato Brasileiro se vencer o Santo André neste sábado, às 18h30, no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André. O clube gaúcho começa a 19.ª rodada como quarto colocado, com 30 pontos, e pode terminá-la em segundo, com 33, se o Atlético Mineiro (32) não ganhar do Corinthians e o Goiás (32) não bater o Vitória no domingo.