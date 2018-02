Inter joga pela sobrevivência no Gaúcho O Internacional precisa vencer o Glória, nesta terça-feira, em Vacaria, para recuperar a condição de favorito da Chave 5 do campeonato gaúcho, perdida no domingo, quando foi derrotado pelo mesmo Glória por 3 a 1 no Beira-Rio. Se empatar, o time de Porto Alegre vai continuar um ponto atrás de seu adversário e não dependerá mais somente de suas forças para chegar à final do campeonato. E se perder, ficará com chances remotas de conquistar o tetracampeonato. O técnico Muricy Ramalho deve escalar o ala Élder Granja, recuperado de contusão, no lugar de Bolívar. No ataque, é provável que Diego, também liberado pelos médicos do clube, recupere a condição de companheiro de Rafael Sobis que havia deixado para seu irmão Diogo. No outro jogo da chave, o Juventude, praticamente eliminado, enfrenta o Veranópolis em Caxias do Sul. O Glória lidera o grupo, com sete pontos, seguido pelo Internacional, com seis pontos; Veranópolis, com três pontos; e Juventude, com um ponto. A chave 4 está mais equilibrada. O 15 de Novembro, líder, com cinco pontos, enfrenta o Caxias, terceiro colocado, com quatro pontos, em Campo Bom. No Olímpico, o Grêmio, que é vice-líder, com cinco pontos, encara o Brasil, quarto colocado, com um ponto. A fórmula do campeonato gaúcho deste ano determina que os vencedores das chaves 4 e 5 disputam a final em jogos de ida e volta. Os finalistas serão conhecidos no próximo domingo. Além dos jogos desta terça-feira, o campeonato tem rodadas na sexta-feira e no final de semana.