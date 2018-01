Inter joga só pela vitória contra Mogi A Internacional de Limeira entra em campo neste domingo, às 17 horas, no Limeirão, disposta a conquistar sua primeira vitória no Campeonato Paulista. No entanto, o adversário será o Mogi Mirim, que apesar da derrota para o Santos na última quinta-feira, por 4 a 2, largou bem no Paulistão. O confronto marcará o duelo de opostos. A Inter, 18a na classificação com apenas um ponto, vem sendo uma das grandes decepções do interior. Em contrapartida, o Mogi Mirim, sexto com seis pontos, é a principal surpresa das primeiras rodadas. O técnico Alexandre Gama pretende manter boa parte dos jogadores que participaram da derrota para o São Paulo na quarta-feira, 2 a 0. A única mudança no time limeirense, em princípio, será a retirada de um volante, Fábio Recife para a entrada de um meia de criação, Gil Baiano. O meia Alexandre Salles, destaque do time, permanece se recuperando de contusão e será substituído mais uma vez por Thiago. No Mogi Mirim, a expectativa é repetir o mesmo futebol da primeira rodada, quando fora de casa, derrotou o Corinthians por 2 a 1. A derrota para o Santos causou certa apreensão entre os jogadores. "Nós não havíamos perdido no campeonato. Mas trabalhei a cabeça dos jogadores para eles esquecerem o resultado negativo", assegura o técnico José Carlos Serrão. Para aperfeiçoar o entrosamento dos jogadores, o treinador já confirmou que não irá mexer no time. "Não é por causa de uma derrota que vamos mudar. Perdemos para um adversário mais forte e isso é normal", comentou.