Inter joga sob tensão em Limeira A Inter de Limeira recebe o Guarani neste sábado, pelo Campeonato Paulista da Série A-1, no estádio Major José Levy Sobrinho, em Limeira, sob clima de tensão. A Inter tem apenas dois pontos e ocupa a lanterna do Paulistão, enquanto o Guarani soma 10 pontos e defende a quinta posição. Sem vencer nos cinco jogos disputados até o momento, o time limeirense precisa da vitória para manter a perspectiva de ascensão, já que vem de dois empates. E apaziguar a tensão criada por sua torcida na última quinta-feira, quando os jogadores chegaram a discutir com os mesmos durante o treino. Precisando dos três pontos para também se manter no cargo, o técnico Sérgio Ramirez tem o desfalque dos volantes Ramalho, suspenso, e Valdir, contundido. Em seus lugares entram Pintado, ex-São Paulo, que faz sua estréia, e Marquinhos.