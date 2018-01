Inter joga sua vida na Libertadores diante do Nacional O Internacional enfrenta o Nacional nesta quinta-feira, a partir das 19h15, no Beira-Rio, em Porto Alegre, precisando da vitória para ir às oitavas-de-final da Copa Libertadores da América. Por isso, o clima é mobilização total no clube gaúcho e na sua torcida, que promete lotar o estádio. A missão do Inter é complicada. Atual campeão mundial e da Libertadores, o time precisa ganhar do Nacional por três gols de diferença, desde que não tome três gols, para não depender de um improvável empate ou vitória do já eliminado Emelec contra o Vélez Sarsfield, em Buenos Aires - equatorianos e argentinos jogam também nesta quinta-feira. Mas, se o Emelec empatar ou vencer na Argentina, o Inter se classifica com uma vitória por qualquer placar. Afinal, o clube gaúcho aparece em terceiro lugar no Grupo 4, com 7 pontos, contra 8 do Vélez e 10 do Nacional. A eliminação na Libertadores, no entanto, pode levar o clube gaúcho a uma crise, colocando em risco até o emprego do técnico Abel Braga. Ele já começou a ter seu trabalho contestado por torcedores quando o Inter foi saiu ainda na primeira fase do Campeonato Gaúcho, há duas semanas. Para evitar a eliminação precoce, Abel preparou uma escalação ofensiva e lembrou que, por saberem que este pode ser o último jogo da competição, os jogadores do Inter não pouparão esforços para alcançar a goleada necessária à classificação para a próxima fase. "O time será aguerrido e terá alma", prometeu o treinador. Os diretores do clube também chamaram Evandro Mota para dar uma palestra aos jogadores e pedem que 50 mil torcedores lotem o Beira-Rio. Para aumentar a motivação aos mais jovens, os jogadores mais experientes passaram a semana lembrando que já enfrentaram situações semelhantes com bons resultados. O volante Wellington Monteiro citou quando jogava pelo Vasco na semifinal da Taça Guanabara de 2003, contra o Madureira (5 a 1), e o volante Vargas falou da época em que estava no América de Cali, nas quartas-de-final da Libertadores de 2003, contra o River Plate (4 a 1). A atenção aos aspectos psicológicos da decisão pode ser especial, mas é na parte tática que Abel investiu mais durante os treinamentos desta semana. O técnico quer que o time acelere a saída de bola da defesa para o ataque, se movimente muito e não desperdice as chances que tiver. O técnico esconde a escalação, mas, para executar seu plano, é provável que abra lugar para Rubens Cardoso, afeito ao apoio, na lateral-esquerda, desloque Hidalgo para a zaga, no lugar de Ediglê, e substitua o volante Vargas pelo meia Michel, encarregando-o de abrir espaços pelo lado direito do campo. Santos, pela liderança Outro brasileiro que vai a campo nesta quinta pela Libertadores é o Santos, que recebe o Deportivo Pasto, da Colômbia, na Vila Belmiro, às 21h30. Uma vitória - seria a sexta em seis jogos - coloca o time de Vanderlei Luxemburgo na primeira colocação geral da fase de grupos, o que lhe garante a vantagem de decidir todos os confrontos da fase mata-mata em casa. O único desfalque do Santos será o lateral-esquerdo Kléber, que sente dores no púbis e será poupado para a partida contra o Bragantino, domigo, pela semifinais do Paulistão. Carlinhos será o substituto. INTERNACIONAL x NACIONAL Internacional - Clemer; Ceará, Índio, Hidalgo e Rubens Cardoso; Edinho, Wellington Monteiro, Vargas (Michel) e Fernandão; Iarley e Alexandre Pato. Técnico: Abel Braga. Nacional - Muslera; Romero, Jaume, Godin e Viana; Alvarez, Vanzini, Sosa e Delgado; Martinez e Castro. Técnico: Daniel Carreño. Árbitro - Ruben Selman (Chile). Horário - 19h15min. Local - beira-rio. SANTOS x DEPORTIVO PASTO Santos - Fábio Costa; Denis, Adailton, Marcelo e Carlinhos; Maldonado, Rodrigo Souto, Cléber Santana e Zé Roberto; Marcos Aurélio e Jonas. Técnico: Vanderlei Luxemburgo. Deportivo Pasto - Ramos; Viveros, Saa, Vargas e Lora; Villamil, Rosero, Valencia e Rebolledo; Martínez e Hidalgo. Técnico: Alvaro de Jesús Gómez. Árbitro - Óscar Maldonado (BOL). Horário - 21h30. Local - Vila Belmiro.