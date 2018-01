Inter jogará completa contra a Ponte Depois de três vitórias consecutivas e o afastamento da zona de rebaixamento no Campeonato Paulista da Série A-1, a Internacional se recolhe mais uma vez em Araraquara para recuperar as energias. No domingo, o time de Limeira vai encarar a líder Ponte Preta em casa e pretende manter a seqüência de vitórias, principalmente pelo fato de não ter desfalques. Há três semanas o time vem se concentrando na cidade antes das partidas e os resultados não poderiam ser melhores. A Inter, que não tinha vencido ninguém no campeonato, saiu da lanterna depois de bater o Botafogo por 2 a 1 e de golear a Portuguesa pelo placar de 5 a 1, e a Portuguesa Santista por 4 a 0. O técnico Luiz Carlos Ferreira, principal responsável pelo novo ânimo no estádio Limeirão, confessa que as concentrações em Araraquara surtiram o efeito desejado. "É importante porque passamos mais tempo juntos e assim criamos um laço ainda maior com todo o grupo. Além disso, a tranquilidade para trabalhar que temos aqui está sendo uma grande arma", destacou Ferreira. Além de não ter desfalques, o treinador ainda vai poder contar com a volta do volante Émerson, que estava suspenso na rodada passada. A Inter está agora na 10ª posição, ao lado de União São João, Guarani e Mogi Mirim, com 14 pontos ganhos.