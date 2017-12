Inter lamenta classificação da Sub-20 A classificação da seleção brasileira para as quartas-de-final do Mundial Sub-20 definiu o time do Internacional para o jogo contra o São Caetano, sábado, quando será decidida uma vaga à Taça Libertadores da América do ano que vem. Muitos colorados queriam ver o Brasil derrotado para contar com o meio Daniel Carvalho e o atacante Nilmar no Anacleto Campanela. Já sabendo que não terá seus dois titulares, o técnico Muricy Ramalho começou a armar o time no treino da tarde desta terça-feira, com a certeza de que jogará com três zagueiros, aproveitando a volta do líbero Sangaletti, recuperado de lesão. A surpresa de Muricy pode ser a escalação do centroavante Cidimar, que entrou no segundo tempo e fez o gol de empate contra o São Paulo no domingo. Ele treinou entre os titulares e pode entrar no lugar de Jéfferson Feijão ou do armador Élder Granja para se tornar uma referência no ataque, algo que faltou ao time nos últimos jogos. Os jogadores do Internacional estão confiantes e acreditam que conseguirão pelo menos o empate em São Caetano do Sul, resultado suficiente para levar o time à competição sul-americana.