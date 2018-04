Inter lança a terceira camisa, inspirada em época da fundação do clube

PORTO ALEGRE - O Internacional apresentou nesta quarta-feira pela manhã o seu novo terceiro uniforme. O modelo tem listas verticais em vermelho e branco, cores do clube, e remete à camisa utilizada pela equipe de 1909 a 1912, nos três primeiros anos depois da sua fundação. A estreia da nova vestimenta, feita pela Nike, será já nesta noite, diante do Cerâmica, pela segunda rodada do Campeonato Gaúcho.

Os estatutos do clube proíbem que o time use uma camisa com cores diferentes das tradicionais vermelha e branca. Foi aberta uma única exceção, em 2009, quando o Inter comemorou seu centenário. Na ocasião, foi feita uma camiseta dourada, relembrando a data, mas o uniforme não foi bem aceito pela torcida.

Desde então o Inter tem optado pelo tradicionalismo. O modelo lançado nesta quarta-feira apenas em plataforma online, apesar de relembrar os tempos da fundação, não tem estilo retrô. A camisa lembra bastante o uniforme padrão do Náutico.