Inter larga na frente na Sul-Americana O Inter venceu o Junior, de Barranquilla por 1 a 0, nesta quarta-feira à noite, em Porto Alegre (RS), pelas quartas-de-final da Copa Sul-Americana, e agora só precisa apenas de um empate no jogo de volta, semana que vem, na Colômbia, para chegar às semifinais. Quem passar desse confronto enfrentará o vencedor de Boca Juniors x Cerro Porteño. O entusiasmo do Inter em participar de uma competição continental se traduziu logo no início do jogo. Aos dois minutos Chiquinho recuperou uma bola na intermediária, avançou pela lateral, driblou dois adversários e cruzou na medida para Fernandão, com estilo, cabecear sem chances para Fernandez: Internacional 1 a 0. Aos oito Rafael Sóbis avançou sem marcação pelo lado esquerdo de ataque e, da entrada da área, chutou forte para fora. Depois disso, o Junior acertou a marcação e não permitiu mais que o Inter chegasse com perigo ao seu gol. A esta dificuldade se somou a distensão sofrida por Fernandão, aos 22 minutos, que foi substituído por Wellington. Com isso, Danilo foi ser o segundo atacante, ao lado de Rafael Sóbis. O Júnior, somente com Balesteros na frente, nada conseguiu contra o gol de Clemer. Se no primeiro tempo o jogo não foi bom tecnicamente, no segundo foi pior ainda. Sem Fernandão como referência na frente, o Inter simplesmente não soube atacar seu adversário. Sóbis e Diego, que substituiu Danilo, simplesmente não conseguiam se impor diante dos eficientes zagueiros do Junior. A única conclusão perigosa foi através de Chiquinho, aos 26 minutos, num chute de fora da área, que Fernandez tocou para escanteio.