Inter levará uma tonelada de material esportivo para Dubai

O Internacional levará cerca de uma tonelada de material esportivo para a disputa da Dubai Cup, torneio preparatório que será realizado nos Emirados Árabes. A partida de estréia será no dia 5 de janeiro (sábado), contra o Stuttgart/ALE, às 12 horas de Brasília. Os jogadores viajarão em dois vôos para Dubai. O primeiro deles partirá na madrugada da próxima terça-feira, dia 2. O segundo vai na quarta, dia 3. Até o Oriente, serão quase 13 horas de viagem. Entre os materiais esportivos estão camisas, chuteiras e abrigos. A organização de todo esse material cabe ao roupeiro Gentil Passos. "Temos que pensar em tudo. Faremos muitos treino lá, por isso precisamos ir bem equipados", conta. Além do Stuttgart, o Inter disputará mais um jogo, no dia 7. O adversário ainda será definido. Depois do torneio, o clube se despede do Oriente com um amistoso contra o Al-Jazira, no dia 12 de janeiro. A bagagem do Internacional: 440 camisas (entre vermelhas e brancas, de manga curta e comprida) 200 calções de jogo 200 pares de meias 96 chuteiras (cada atleta irá dispor de quatro pares) 50 bolas 27 camisas de goleiro 120 abrigos de treino