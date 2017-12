Inter: Libertadores e Corinthians Os dois objetivos do Internacional nesta reta final do Campeonato Brasileiro dependem de uma vitória sobre o Brasiliense, nesta quarta-feira, às 20h30 (horário de Brasília), no Beira-Rio. O primeiro é assegurar vaga na Libertadores da América do ano que vem, depois de 12 anos de ausência. Para isso, basta que o time some três pontos aos 71 que já tem. O segundo é se manter vivo na corrida pelo título brasileiro, algo possível com 74 pontos. A noite colorada pode ser melhor ainda se o Corinthians, líder com 77 pontos, perder para o São Caetano, no ABC. O técnico Muricy Ramalho não tem problemas para montar o Internacional. O lateral-direito Élder Granja, esperança de lançamentos qualificados para o ataque, volta ao time depois de cumprir suspensão contra o Santos. O lateral-esquerdo Jorge Wagner também retoma sua posição, recuperado da fadiga muscular. E o volante Tinga, poupado no segundo tempo contra o Santos, por cansaço, treinou nesta terça e está confirmado. Com os dois gols que marcou contra o Santos, o atacante Rafael Sobis passou a sonhar também com a artilharia do campeonato. Ele tem 18 gols e está atrás de Róbson, do Paysandu, com 21, e Borges (Paraná) e Alex Dias (Vasco), com 19. ?Não entro em campo pensando nisso?, desconversa o jogador. ?Mas estou num bom momento e se os gols acontecerem vão ajudar muito?.