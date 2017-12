Inter mantém confiança em ser campeão O Internacional poderá ser tratado por sua torcida como campeão brasileiro se ganhar do Coritiba no domingo, mesmo que o Corinthians também vença o Goiás. "Disputamos dois campeonatos no momento, o ?Zveitão? (que considera a anulação de 11 jogos, do qual o Corinthians é líder, com três pontos de vantagem) e o do campo (no qual, sem a anulação, o Internacional seria líder com um ponto de vantagem) e nossa torcida grita ´é campeão´ a cada bom resultado", destaca o vice-presidente de futebol do clube gaúcho, Vitório Píffero. "Não temos como controlar a massa", avisa. Antes de entrar em campo para a decisão, o Internacional espera unificar a tabela dos dois campeonatos que diz disputar. Nesta terça-feira, os olhares colorados se voltam para um julgamento do Conselho Nacional de Justiça, que irá analisar a legitimidade de Luís Zveiter, que é desembargador, acumular a função de presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Se o parecer for contrário, Zveiter pode ser afastado do julgamento que mais interessa ao Internacional, o de quinta-feira, quando o STJD analisa um recurso do clube contra a decisão que anulou os 11 jogos, dando ao Corinthians a chance de recuperar quatro pontos que havia perdido em campo. Em caso de vitória do clube gaúcho, a classificação passaria a ser a do campeonato que os colorados qualificam de "do campo". Em caso de derrota, o Internacional vai pedir uma manifestação da Fifa sobre o caso. E, como recurso derradeiro, irá à Justiça Comum. "Não vamos abrir mão de um direito que conquistamos", adianta Píffero. Enquanto os dirigentes e advogados lutam nos tribunais, o técnico Muricy Ramalho e os jogadores, ainda acreditam que a combinação de resultados necessária para ganhar também o "Zveitão" e liquidar o assunto é possível. Para isso, o Internacional precisa vencer o Coritiba e o Corinthians perder para o Goiás. Mas não é só. O saldo de gols que o Inter tem de marcar, somado aos que o Corinthians tem de sofrer, deve chegar a pelo menos seis. Há um exemplo recente de uma superação que parecia impossível no Rio Grande do Sul. No sábado, o Grêmio estava com sete jogadores em campo e o Náutico tinha um pênalti a seu favor. O goleiro Galatto defendeu a cobrança e na seqüência Anderson marcou o gol da vitória, revertendo o que parecia impossível e dando o título da série B ao Grêmio. Mas esta história não será usada para motivar os jogadores colorados. "O Internacional não está na mesma situação", desdenha Píffero. O técnico Muricy Ramalho não poderá contar com o zagueiro Ediglê e com o volante Gavilán contra o Coritiba. Os dois estão suspensos. O goleiro Clemer, que sofreu uma contusão na bacia quando bateu na trave tentando defender o chute de Juninho, no gol do Palmeiras, depende do tratamento que vai fazer durante a semana e de avaliação médica.