Inter mantém estilo ofensivo em Campinas O Internacional defende a liderança do Campeonato Brasileiro neste domingo, contra o Guarani, sem renunciar ao estilo ofensivo, mesmo que o jogo seja distante de sua torcida, em Campinas. O técnico Muricy Ramalho chegou a pensar em escalar três volantes, mas bastou ter a confirmação de que o armador Claiton Xavier estava recuperado de uma lesão para manter o esquema. O Inter vem jogando com dois meio-campistas defensivos, um armador e três atacantes orientados a auxiliar na marcação dos volantes e zagueiros adversários em qualquer lugar do campo. A estratégia tem um resultado curioso. Quem mais se beneficia dela é a defesa, que sofreu apenas seis gols em sete jogos e é a segunda menos vazada da competição. O ataque é só o nono entre os mais eficientes. Marcou 12 gols, suficientes para assegurar cinco vitórias para o time. Dois titulares do Internacional estão fora do jogo por suspensão. Muricy escalou Ismael para o lugar do lateral-esquerdo Edu Silva e Geninho para a vaga deixada pelo volante Flávio. Os bons resultados conquistados pelo Internacional em época de muitos desfalques fazem com que o time considerado titular no início do campeonato nem seja lembrado pela torcida. O volante Sangaletti está recuperado de uma lesão, mas vai ter dificuldades para voltar ao time porque Geninho aproveitou bem as chances que teve no meio-campo. O centroavante André ainda está em tratamento, mas para recuperar a posição enfrentará a dura concorrência de Jéfferson Feijão, escalado para este domingo, e do jovem Nilmar, o preferido da torcida. Os zagueiros André Cruz e Vinícius também estão afastados por lesão e poderão ficar na reserva, quando voltarem, se a média de gols sofridos pelo time continuar baixa.