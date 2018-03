Inter mantém o calvário do Atlético-PR O Atlético-PR continua a sua má fase e ainda não conseguiu o seu primeiro ponto no Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro voltou a perder em casa, desta vez para o Internacional, por 3 a 1, em Curitiba e permanece na lanterna da competição sem marcar pontos, enquanto o Internacional, com nove pontos, subiu para o 7º lugar. Os gols do Colorado foram marcados por Gustavo, aos 20 minutos do primeiro tempo, Jorge Wagner, aos nove minutos do segundo tempo e Rafael aos 47. Cléo, aos 12 da segunda etapa, descontou para o time da casa. O Internacional começou a partida com melhor organização em seu meio de campo. Apesar da necessidade de vitória, o Atlético não pressionava o Internacional de forma efetiva e aos 20 minutos, Gustavo marcou o primeiro gol. Logo aos 40 segundos da segunda etapa, Cléo foi derrubado na grande área, mas Rodrigo bateu muito mal e Renan defendeu. O castigo veio em seguida, aos nove, quando Jorge Wagner converteu um pênalti e fez 2 a 0. Três minutos depois, Renan soltou uma bola na pequena área e Cléo descontou para o Rubro-Negro. Apesar da pressão pelo empate, o Internacional se manteve fechado e marcou seu terceiro gol aos 47 minutos, após um contra-ataque em que Tinga deixou Rafael na frente do gol. Para o técnico Muricy Ramalho, o Inter venceu por conta de sua organização. "Nós sofremos muita pressão do Atlético e soubemos segurar a partida. Nossa equipe, porém, teve uma boa organização dentro de campo e conseguiu um bom resultado", disse.