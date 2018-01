Inter marca 2 golaços contra Ituano e larga na frente na Copa do Brasil

Com dois belos gols, marcados logo no começo da partida, o Internacional conseguiu largar na frente pela vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Nesta quinta-feira, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, o time gaúcho venceu o Ituano por 2 a 0. Vitinho e Valdívia marcaram os gols.

Com o resultado, o Internacional pode até perder por um gol de diferença no jogo de volta, marcado para a próxima quinta-feira, às 20 horas, no estádio Novelli Júnior, em Itu (SP). Já os paulistas precisam vencer por, pelo menos, dois ou mais gols de diferença. Uma vitória do Ituano por 2 a 0 leva a definição para os pênaltis.

O time colorado conheceu a principal característica do visitante logo nos primeiros minutos. O clube gaúcho não conseguiu fazer pressão, pois parou na forte marcação imposta pelo rival paulista. Mesmo assim, os gaúchos conseguiram usar bem suas armas para marcar.

Logo aos 14 minutos, Vitinho arriscou de longe e surpreendeu o goleiro Fábio, marcando belo gol. Praticamente no lance seguinte, o Internacional ampliou. Após erro na saída de bola, Valdívia tabelou e finalizou colocado, sem chances de defesa, aos 16.

Com grande desvantagem, o Ituano saiu mais para o jogo e criou boas oportunidades de marcar, todas de cabeça, mas errou na finalização e foi para o intervalo perdendo por dois gols.

Com espaço para jogar dos dois lados, o jogo ficou movimentado na segunda etapa. Dick exigiu grande defesa de Alisson logo no primeiro minuto. A resposta colorada veio com Valdívia. Em contra-ataque, o meia recebeu com liberdade e finalizou forte. A bola explodiu no travessão de Fábio.

Os donos da casa fizeram pressão, levaram perigo em algumas finalizações de Vitinho, Lisandro López e Alex, mas não conseguiram ampliar a vantagem, enquanto que o Ituano não teve forças para reagir.

Neste domingo, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Internacional vai enfrentar o Atlético Paranaense, às 16 horas, de novo no estádio Beira-Rio. O time colorado, no momento, ocupa posição intermediária com 25 pontos, em 11.º lugar. O Ituano vai defender os 100% de aproveitamento na Copa Paulista diante do Primavera, em Indaiatuba, neste domingo, às 10 horas, pela sexta rodada. O time de Itu lidera o Grupo 3 com 12 pontos em quatro jogos.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL 2 x 0 ITUANO

INTERNACIONAL - Alisson; William, Paulão, Ernando e Geferson (Zé Mário); Rodrigo Dourado, Nilton, D''Alessandro e Valdívia (Lisandro López); Vitinho e Eduardo Sasha (Alex). Técnico: Argel Fucks.

ITUANO - Fábio; Dick, Naylhor, Leonardo Luiz e João Paulo; Jonatan Lima, Ewerton (Gercimar) e Cristian; Claudinho, Zambi (Guilherme) e Marcão (Bassani). Técnico: Tarcísio Pugliese.

GOLS - Vitinho, aos 14, e Valdívia, aos 16 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Geferson e Vitinho (Internacional); Dick, João Paulo e Bassani (Ituano).

ÁRBITRO - Elmo Alves Resende Cunha (GO).

RENDA - R$ 340.490,00.

PÚBLICO - 24.283 pagantes (27.349 no total).

LOCAL - Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).