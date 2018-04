Inter mira vaga nas oitavas da Copa do Brasil e reafirmação no cenário nacional

Após voltar à Série A do Campeonato Brasileiro com triunfo, no último final de semana, o Internacional mira agora ficar entre as 16 melhores equipes da Copa do Brasil para selar a sua reafirmação no cenário nacional, depois de uma dura temporada na segunda divisão. E, para avançar às oitavas de final, precisará ao menos de um empate contra o Vitória, a partir das 19h15 desta quinta-feira, no estádio Barradão, em Salvador.

O empate já será o suficiente para a classificação colorada porque o Internacional venceu o jogo de ida, em casa, por 2 a 1. Assim, entrará em campo sem o peso de construir o resultado. Mesmo assim, promete atenção em campo. "A gente tem uma pequena vantagem, mas não podemos nos apegar a isso. Viemos aqui para fazer o nosso jogo", disse o volante Gabriel Dias.

O jogador deve ser uma das novidades da equipe gaúcha no estádio Barradão. Ele será o substituto do suspenso Edenilson. Outras baixas serão os atacantes Leandro Damião e Rossi, ambos lesionados. Sem a dupla, o técnico Odair Hellmann deve escalar o ataque com o uruguaio Nico López e William Pottker.

Em busca da quarta vitória consecutiva na temporada, o treinador deve escalar o time gaúcho nesta quinta-feira com Marcelo Lomba; Fabiano, Cuesta, Moledo e Iago; Rodrigo Dourado, Gabriel Dias, Patrick, D’Alessandro e Nico López; William Pottker.

Do outro lado, o técnico Vagner Mancini deve ter dificuldades para escalar o setor ofensivo do Vitória. Em busca de gols para eliminar o Internacional, o time baiano terá como maior baixa o atacante Neilton, principal referência do setor.

Ele não será o único desfalque. Para este jogo, Vagner Mancini também não poderá contar com Fillipe Soutto, Luan, Bryan, André Lima e Cleiton Xavier.