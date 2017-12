Inter muda esquema para pegar o Flamengo A lesão muscular de Sangaletti obrigou o técnico Muricy Ramalho a mudar o esquema de jogo do Internacional para a partida contra o Flamengo, neste sábado à tarde, em Porto Alegre, pela 44ª rodada do Campeonato Brasileiro. Por isso, ao invés do habitual 4-3-3, ele optou por um 4-4-2, com Élder Granja e Cleiton Xavier no meio-campo, e Jefferson Feijão e Diego no ataque. Com isso, Ramalho pretende fazer com que Cleiton Xavier se junte mais aos atacantes, já que a vitória é o único resultado que interessa ao time, que ocupa a sexta posição na tabela com 68 pontos ganhos, se quiser continuar lutando por uma das cinco vagas da competição à Libertadores da América. Gavillán, de péssima atuação na derrota de 3 a 2 para o Figueirense, sábado passado, em Florianópolis, continua no time.