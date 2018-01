Inter muda para enfrentar Corinthians Como já está virando costume neste Campeonato Brasileiro, o Inter, mais uma vez, terá que mudar a equipe. Para enfrentar o Corinthians e dois de seus rápidos atacantes Gil e Liedson, neste domingo, às 16 horas, em Porto Alegre, pela quinta rodada da competição, o técnico Muricy Ramalho já anunciou que vai mudar o esquema em relação ao time que perdeu por 3 a 1 para o Fluminense, quinta-feira, no Maracanã: do 3-5-2 é obrigado a voltar ao 4-3-3, pois tem apenas dois zagueiros para o jogo, já que Fernando Cardozo, expulso no jogo anterior, cumpre suspensão automática. Ao mesmo tempo, Ramalho terá as voltas de Flávio e Cleiton Xavier ao meio-campo, com Claiton voltando à reserva. Os dois retornam à equipe após cumprirem penas de suspensão por expulsão. Aliás, esta é uma das grandes preocupações do treinador e da comissão técnica pois, em quatro rodadas, o Inter já teve cinco jogadores expulsos. Mas, mesmo com a péssima atuação diante do Fluminense, a diretoria espera que o público compareça em grande número ao estádio Beira-Rio, já que vai colocar a maioria dos ingressos à venda a preços populares: "Como é domingo de Páscoa e a meteorologia prevê tempo bom, vamos fazer algumas promoções para atrair ainda mais o nosso torcedor, pois estamos com nove pontos ganhos em terceiro lugar na tabela e vencer é fundamental para, quem sabe, chegarmos outra vez à liderança", afirmou o vice-presidente de futebol Vitório Píffero. A equipe deve jogar com Clemer; Gavillán, Wilson, Vinícius e Edu Silva; Geninho, Flávio e Cleiton Xavier; Diego, André e Daniel Carvalho.