Inter muda três e esquema no Ceará Líder isolado do Campeonato Brasileiro, o Internacional enfrenta o Fortaleza, nesta quarta-feira, às 19h30, fora de casa, cheio de problemas. São três desfalques ? um na defesa e dois no meio-de-campo ? que forçarão o técnico Muricy Ramalho a mudar mais uma vez o esquema tático da equipe. Depois de vencer o Atlético-PR no 4-4-2, o time gaúcho voltará a jogar no 3-5-2. O zagueiro Wilson, machucado, será substituído por Índio, que retorna de contusão. No meio-de-campo, Tinga e Perdigão cumprem suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Bolívar e Wellington entram na equipe. O primeiro jogará como zagueiro, ao lado de Índio e Edinho. Wellington reforçará a marcação com a ajuda de Gavilán. Não bastassem os desfalques de última hora, Muricy segue sem poder contar com o atacante Fernandão, que segue no departamento médico. Iarley e Vinícius também continuam machucados.