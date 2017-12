Inter na dúvida, pela Sul-Americana A prioridade do Inter, no momento, é o jogo de volta contra o Junior, em Barranquilla, na próxima semana, dia 10, pelas quartas de final da Copa Sul Americana. Antes dessa decisão, porém, tem que enfrentar o Corinthians, neste domingo à tarde, no Estádio do Beira-Rio, pela 40.ª rodada do Campeonato Brasileiro. E aí é que está o maior problema do técnico Muricy Ramalho, que não sabe se escala todos os titulares, ou poupa alguns jogadores, pensando exclusivamente na competição continental. Qualquer que seja a sua decisão, ela deverá ser anunciada momentos antes do jogo: "Não podemos nos apressar, pois sabemos que a situação é delicada. Temos que chegar aos 52 pontos para escapar matematicamente do rebaixamento à Série B. E com isso não dá para brincar. Como estamos com 49 pontos, uma vitória é fundamental", alertou o técnico. Sem Fernandão, que devido à grave lesão muscular sofrida no jogo da quarta-feira passada, não deve mais jogar este ano, o técnico colorado ficou sem o seu melhor jogador, goleador do time na temporada. Por isso, ao menos um setor da equipe, ele mantém definido: o ataque, com Diego e Rafael Sóbis, com uma pequena chance para Rogério Gaúcho. O que Muricy não faz segredo é o esquema: continua com o tradicional 3-5-2. Sem Vinícius, também lesionado, Wilson, Sangaletti e Edinho devem formar o trio de zagueiros, com chance de o argentino Herbella entrar no lugar de Sangaletti, caso o agora capitão do time - antes era Fernandão - acuse um maior cansaço causado pelo forte ritmo de treinos e jogos: "Não sinto nada, mas nessas ocasiões não se pode brincar. Se tiver que ficar fora contra o Corinthians, não tem problema. Os outros companheiros dão conta do recado", afirmou o tranqüilo zagueiro colorado. O que pode mudar na equipe é uma troca de posições entre os titulares. Sem Fernandão e qualquer outro meia à disposição para a Copa Sul-Americana, Muricy poderá deslocar Élder Granja para a meia, promovendo a entrada de Bolívar na ala. Outra possibilidade é a manutenção de Wellington no lugar de Fernandão, passando Granja para o meio e Gavillán para a ala, já visando o jogo de volta contra o Junior, na quarta-feira. Mas como o técnico já confidenciou que pretende mexer o menos possível na equipe, o time deve ser o mesmo que terminou o jogo de quarta-feira, contra o Junior.