Inter não cobra ingresso em Limeira Na Internacional, vale tudo na briga para fugir do rebaixamento para a segunda divisão de São Paulo. Tanto que na partida decisiva contra o Juventus, no sábado à tarde, os torcedores terão entrada franca no Limeirão para empurrar o time em busca da primeira vitória no Rebolo. Este jogo já é chamado de "Jogo da Morte", porque o perdedor, fatalmente, será rebaixado para a Série A2 na próxima temporada. A Internacional ainda não somou ponto em três jogos. O Juventus só tem um ponto. Na fase inicial do Paulistão eles se enfrentaram em Limeira e a Internacional venceu, por 3 a 2, de virada. A empresa RI Sports, que administra a Internacional, vai bancar os ingressos para a torcida, que poderá adquiri-los no dia do jogo, a partir das 14 horas, nas bilheterias do Estádio. Sem somar pontos no Rebolo, uma derrota para o Juventus, adversário direto contra o rebaixamento, pode ser fatal para o time de Limeira. O técnico Vica sabe disso e promete colocar o time no ataque. "A hora é de vencer. Não podemos pensar em outro resultado em casa no momento decisivo do Paulista". O veterano meia Silas tem o mesmo pensamento: "Estamos jogando bem, mas damos azar em horas decisivas. Agora é decisão e só podemos pensar nos três pontos", finalizou. O último colocado entre os 12 integrantes do Torneio da Morte será rebaixado automaticamente, enquanto o penúltimo ainda disputará a repescagem, em dois jogos, com o vice-campeão da Série A2.