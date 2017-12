Inter não muda para jogar na Colômbia O Inter já está definido para enfrentar nesta quarta-feira o Atlético Junior, em Barranquilla, pelo jogo de volta das quartas-de-final da Copa Sul-Americana. Com venceu em casa por 1 a 0, a equipe gaúcha precisa apenas de um empate na Colômbia para passar às semifinais. O técnico Muricy Ramalho manteve Wellington como o substituto de Fernandão, que está contundido. E o zagueiro Wilson, poupado no jogo de domingo contra o Corinthians, pelo Brasileiro, volta à equipe. "Jogando com a torcida a seu favor, certamente o Junior vai atacar bem mais, pois precisa vencer por uma diferença de dois gols para passar adiante na competição", alertou o técnico Muricy Ramalho. O jogo aéreo do time colombiano também preocupa o Inter. Mas o goleiro Clêmer dá a receita para evitar o gol neste tipo de jogada. "O negócio é ficar colado ao corpo do adversário que aparecer na nossa área", afirmou.