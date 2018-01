Inter não quer confusão com ingresso A diretoria da Internacional de Limeira está convocando os torcedores para a compra antecipada dos ingressos visando o duelo contra o Santos, domingo, no Limeirão. A intenção é evitar que mais problemas sejam registrados na entrada do estádio, como na última rodada contra a Ponte Preta. Confirmando a velha máxima de que o brasileiro deixa tudo para a última hora, a torcida limeirense chegou em grande número ao campo poucos minutos antes do início da partida. Resultado: sem ingresso, a entrada no Limeirão acabou se transformando no placo de um grande tumulto. Até a Polícia Militar teve de intervir para que tudo pudesse terminar bem. Já os pontepretanos não tiveram problemas, pois tinham adquirido os ingressos antecipadamente. Para contar com um bom público novamente, os dirigentes também mantiveram os preços da rodada passada: R$ 5 para o setor de arquibancadas e R$ 3 para estudantes e aposentados. As mulheres e crianças de 5 a 12 anos terão entrada gratuita. A torcida da Inter deve entrar pelos portões do lado esquerdo do estádio, enquanto os santistas usarão a entrada do lado oposto. O técnico Luiz Carlos Ferreira pediu mais atenção aos jogadores, depois da derrota para a Ponte Preta. O único gol do time de Campinas foi marcado depois de falha de marcação dos zagueiros, que tentaram deixar o meia Piá em posição de impedimento e acabaram não conseguindo. O resultado, porém, não tirou a tranqüilidade do grupo. Na 14ª posição e somando 14 pontos, a Inter precisa de mais seis pontos, segundo o treinador, para fugir definitivamente do rebaixamento.