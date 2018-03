Inter não terá 5 titulares amanhã Sem cinco titulares, o Internacional tenta manter o retrospecto vitorioso dentro do Beira-Rio, neste sábado, no jogo contra o Figueirense. O time gaúcho não terá André Cruz e Wilson, contundidos, Flávio e Claiton, suspensos, e o atacante Nilmar, que está na seleção brasileira Sub-23. Diante da necessidade de tantas mudanças, o técnico Muricy Ramalho deixou para decidir a escalação no dia do jogo. Para ter todas as opções à mão, ele relacionou os 22 jogadores disponíveis no grupo para a concentração. O treino coletivo desta sexta-feira, no entanto, deu uma idéia da solução que passa pela cabeça de Muricy. Ele escalou Bolívar na ala-direita e devolveu Gavilán ao meio-campo, na função de volante. A zaga terá Vinícius e Fernando Cardozo e Geninho deve jogar no lugar de Claiton. Com 31 pontos, o Internacional é 6º colocado no Campeonato Brasileiro. Das nove partidas que disputou em casa, o time gaúcho venceu seis e empatou três.