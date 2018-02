Inter não terá cinco titulares amanhã Cinco jogadores considerados titulares do Internacional estão fora do jogo de ida pela segunda fase da Copa do Brasil, nesta quarta-feira, contra o Friburguense, em Nova Friburgo (RJ). O ala-direito Élder Granja, o zagueiro Vinícius, o ala-esquerdo Chiquinho e o atacante Diego estão contundidos. E o zagueiro Índio vai cumprir suspensão automática. Para montar o time, o técnico Muricy Ramalho vai escalar Pedro na ala-direita e deslocar Bolívar, que é da posição, para a zaga, completando a defesa com Wilson e chamando Jorge Wagner para a ala-esquerda. No ataque, Souza é o preferido para formar dupla com Rafael Sobis, mas está ameaçado por dores musculares. Se não puder jogar, será substituído por Rodrigo Paulista. Com tantos desfalques, o técnico Muricy Ramalho tende a montar um esquema cauteloso para conter o adversário e explorar o contra-ataque.