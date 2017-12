Inter não terá estrelas na UEFA Ainda não será desta vez que os torcedores da Inter poderão assistir a Ronaldinho e Vieri jogando juntos, pela primeira vez, no ataque da equipe de Milão. Nenhum deles foi relacionado pelo técnico Héctor Cúper para o jogo desta quinta-feira, contra o Ipswich, da Inglaterra, pela terceira fase da Copa da Uefa. "Chegamos à conclusão de que era melhor que eu permanecesse em Milão trabalhando, para estar em boas condições no jogo de domingo, contra a Fiorentina. E o Cúper é sempre quem decide", explicou Ronaldinho, que não joga desde o último dia 4, contra o Lecce. Na ocasião, o jogador sofreu leve contratura muscular na coxa esquerda. O dia de hoje (21) marcou o segundo aniversário do último gol de Ronaldinho em jogos oficiais. No dia 21 de novembro de 1999, ele fez um dos gols da Inter em um jogo contra o Lecce, pelo Campeonato Italiano. Em relação a Vieri, Héctor Cúper vai deixar o jogador fora do time por mera precaução. Sábado passado, o atacante voltou aos gramados depois de ficar cerca de dois meses afastado em função de uma tendinite no tornozelo. Cúper preferiu não aproveitar o jogador, pois não quer forçá-lo em partidas sucessivas. Ronaldinho e Vieri devem voltar ao time no domingo, contra a Fiorentina, pelo Campeonato Italiano. O atacante Kallon será titular nesta quinta-feira. Em Milão, o Milan recebe o Sporting, de Portugal, às 17h40 (horário de Brasília), com transmissão da PSN. Carlo Ancelotti, técnico do time italiano, defendeu nesta quarta-feira o meia português Rui Costa, criticado pela torcida nos últimos jogos, e confirmou a escalação do jogador entre os titulares. O treinador também mostrou preocupação com o atacante brasileiro Jardel, grande contratação do Sporting para a temporada e atual artilheiro do Campeonato Português, com 12 gols. "Não sei como até hoje ele não está no futebol italiano", comentou. O técnico argentino Daniel Passarella fará sua estréia em competições européias comandando o Parma, que joga em casa, contra o Brondby. Em sua primeira partida na equipe italiana, domingo passado, perdeu para a Juventus por 3 a 1 pelo Italiano, em que o time ocupa apenas a 11ª colocação. Outros jogos: Fiorentina x Lille; PAOK Salonica x PSV Eindhoven; Servette x Hertha Berlin; Glasgow Rangers x Paris St Germain; Feyenoord x Freiburg; AEK Atenas x Lovech Sofía; Grasshoppers x Leeds United; Slovan Liberec x Mallorca; Copenhague x Borussia Dortmund; Brugges x Lyon; Valencia x Celtic Glasgow. Os jogos de volta da terceira fase serão realizados em 4 de dezembro.