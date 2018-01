Inter não terá três titulares contra Goiás As férias do Campeonato Brasileiro não foram suficientes para deixar o Internacional completo novamente. O time que enfrenta o Goiás, neste domingo, já sabia que não teria o goleiro Clemer, os volantes Sangaletti e Flávio e o atacante Élder Granja, machucados. Desde sexta-feira está ameaçado de perder também o artilheiro Nilmar, com dores no joelho. Ele faz tratamento médico e só terá sua situação definida pouco antes da partida. Se não puder jogar, será substituído por Diego. Diante de tantos problemas, o técnico Muricy Ramalho tem dúvidas para montar a escalação. Ele lamenta sobretudo a ausência de Flávio e Élder Granja, jogadores talhados para manter a posse de bola com o time, detalhe que considera fundamental num campo grande com gramado pesado como o do Serra Dourada. A principal alternativa de Muricy é mudar a posição do paraguaio Gavilán, da ala direita para o meio-campo. O técnico também pode recorrer ao habilidoso armador Cleiton Xavier. A decisão só será anunciada na hora do jogo.