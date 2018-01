Inter nega oferta do Real por Adriano Massimo Moratti, presidente e principal acionista da Inter de Milão, desmentiu nesta quinta-feira as informações que circularam na Itália sobre uma suposta oferta do Real Madrid pelo atacante Adriano. De acordo com o dirigente, a proposta não existe. "Nunca recebi essa oferta do Real Madrid por Adriano. Portanto, não é certa?, afirmou Moratti. O jornal esportivo La Gazzetta dello Sport dedicou, em sua edição desta quinta, um grande espaço a uma suposta oferta do Real Madrid ao Inter por Adriano, de cerca de 50 milhões de euros mais o também brasileiro Ronaldo. O presidente da Inter garantiu também que o clube não está interessado no atacante Antonio Cassano, da Roma. ?Cassano? Ele interessa a outros, mas não a nós, sobretudo neste momento", afirmou. Moratti confirmou, no entanto, o interesse da Inter pelo português Luis Figo, do Real. "Mas primeiro é preciso concluir outras operações e pensar com atenção sua eventual inclusão na estrutura da equipe", disse.