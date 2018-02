Inter negocia jovem Luiz Adriano com o futebol ucraniano Autor do gol que garantiu ao Internacional a vaga na decisão da Copa do Mundo de Clubes da Fifa no Japão, o atacante Luiz Adriano foi negociado com o Shaktar Donetsk, da Ucrânia, por 3 milhões de euros (cerca de R$ 8,7 milhões). A decisão da venda dos direitos federativos do jogador de 19 anos foi tomada para tentar amenizar a folha de pagamento, que atualmente é de aproximadamente R$ 2,1 milhões por mês. Apesar de ter marcado o segundo gol na vitória sobre o Al-Ahly por 2 a 1 nas semifinais do Mundial - o clube gaúcho bateu o Barcelona na decisão e ficou com o título -, Luiz Adriano iria perder espaço no time de Abel Braga após a liberação do atacante Christian, que espera o aval da Fifa para jogar. Campeão sul-americano pela seleção sub-20 no início do ano no Paraguai, o jovem atleta embarca para o Leste Europeu neste sábado. O Internacional ficará com 65% do valor da negociação (cerca de R$ 5,7 milhões) - o restante do vínculo pertence ao empresário Gilmar Veloz. Precisando negociar atletas para diminuir os gastos, o clube de Porto Alegre também dispensou o zagueiro Gum, que voltou ao Marília, e emprestou o atacante Léo para o Figueirense. Apesar dessas mudanças, a diretoria colorada estuda a contratação do meia Ricardinho, ex-Santos e Corinthians e que está atualmente no turco Besiktas. A negociação por um zagueiro também pode acontecer, uma vez que Abel Braga perdeu Fabiano Eller para o Atlético de Madrid, da Espanha.