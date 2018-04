Inter negocia Nilmar com o Lyon O atacante Nilmar está deixando o Internacional para jogar no Lyon, da França. O informação foi divulgada nesta sexta-feira pelo presidente do clube gaúcho, Fernando Carvalho. Por conta disso, o jogador vai deixar a delegação do time, que está em Belém, para o jogo contra o Paysandu, e viaja para a Europa nas próximas horas. O Lyon vai pagar 5,7 milhões de euros - cerca de R$ 20 milhões - ao Internacional e se compromete a repassar 20% do valor de qualquer negociação que venha a fazer com Nilmar nos próximos cinco anos. Desde sua estréia, em fevereiro do ano passado, Nilmar jogou 67 partidas pelo Internacional e marcou 26 gols. É o artilheiro do clube nesta temporada, com 13 gols.