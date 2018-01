Inter: obrigação de ganhar o Estadual Ganhar o campeonato gaúcho, no qual estréia neste domingo, é questão de honra para o Internacional. Sem qualquer título desde 1997, o clube é pressionado pela torcida e entra em crise diante de qualquer mau resultado. O técnico Ivo Wortmann não poderá contar com os titulares Chris, Leandro Ávila e Carlos Miguel, mas está animado com os bons resultados dos últimos amistosos, incluindo uma vitória sobre o Equador em Quito. Na estréia, o colorado enfrentará o Juventude, em Caxias do Sul, outro potencial candidato ao título e que exibe um cartel melhor que o do próprio Inter nos últimos anos, quando foi campeão gaúcho (1998) e da Copa do Brasil (1999). No outro jogo do Grupo 5, o São Gabriel enfrenta o Esportivo, em São Gabriel, também às 16 horas.